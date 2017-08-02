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Beşiktaş'tan Lucescu tebriği

Beşiktaş Kulübü, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirilen eski çalıştırıcılarından Mircea Lucescu'yu tebrik etti.

Hürriyet Haber
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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Beşiktaşımızı 100. yılında şampiyonluğa ulaştıran A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu'yu kutlarız." denildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beşiktaşımızı 100. yılında şampiyonluğa ulaştıran, kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mircea Lucescu'nun A Milli Takımımıza büyük katkılarda bulunacağına inancımız tamdır. Eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu'yu tebrik eder, ay-yıldızlı takımımızın başında nice başarılara imza atmasını diler, Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederiz."

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