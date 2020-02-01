Beşiktaş'tan Kevin-Prince Boateng bombası | Transfer Haberleri

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş transferin son gününde dev bir isme imza attırdı. Siyah beyazlılar, Hertha Berlin, Dortmund, Tottenham, Milan ve Barcelona gibi kulüplerde forma giyen Ganalı santrfor Kevin-Prince Boateng’i renklerine bağladı. Fiorentina’dan sezon sonuna dek kiralanan 32 yaşındaki futbolcunun evrakları, transferin kapanmasına sadece 1 dakika kala TFF’ye bildirildi. Dün akşam İstanbul’a gelen Boateng’e ödenecek ücret ise açıklanmadı. Geçtiğimiz temmuz ayında İtalyan ekibine transfer olan Boateng, 15 maçta oynayıp 1 gol attı. Beşiktaş böylelikle, takımda tek santrfor konumunda olan Burak Yılmaz’a ciddi bir alternatif bulmuş oldu.

Hasic imzaladı, hemen kiralandı

Beşiktaş, sezon başından bu yana takımda yer alan 18 yaşındaki Ajdin Hasic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Bir önceki yönetim kurulu tarafından yapılan anlaşma gereği futbolcuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken toplam ücret 3 milyon 375 bin Euro iken oyuncu ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu tutar 2 milyon 475 bin Euro’ya indirilmiştir” denildi. Boşnak oyuncu daha sonra Ümraniyespor’a kiralandı. Beşiktaş’ın 2017’de Gaziantep’ten aldığı Orkan Çınar, sözleşmesini karşılıklı feshederek Ankaragücü ile 1.5 yıllık anlaşma yaptı.





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