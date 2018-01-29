« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Beşiktaş'tan KAP açıklaması! Kiralandı...

Beşiktaş'tan KAP açıklaması! Kiralandı...

Club Brugge, Beşiktaş'tan Matej Mitrovic’i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Beşiktaş'tan Matej Mitrovic’i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Club Brugge'a kiralandığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Matej Mitrovic'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

2017-2018 Sezonu için Club Brugge kulübü tarafından şirketimize 400.000 Avro geçici transfer bedeli ödenecektir. Şarta bağlı ek geçici transfer bedeli 100.000 Avro olarak belirlenmiştir.

Futbolcunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.500.000 Avro garanti, 500.000 Avro şarta bağlı olmak üzere olup 01.06.2018 tarihine kadar Club Brugge kulübüne ait olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla ile duyurulur.

Beşiktaştan KAP açıklaması Kiralandı...

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Transfer haberleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ