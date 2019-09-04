Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'üçlü' göndermesi
Galatasaray'ın, yeni transferlerine statta imza töreni düzenlendiği anda Beşiktaş da sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda yeni transferlerine imza töreni düzenlediği anlarda, siyah beyazlı kulüp, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in “Bu üçlü, Galatasaray tarafından üretilmiş bir simgedir ve bütün dünyaya da yayılmaktadır” sözlerine cevap niteliğinde bir video paylaştı.
Paylaşımda Beşiktaş taraftarının üçlü tezahüratı yaptığı bir video yer alırken, "Ansızın bir üçlü çekme isteği. Üçlüyü ilk söyleyen, dillerimize yerleştiren Divan Kurulu Üyemiz, 'Tatava' lakaplı Cengiz Öncül dua istemiş olmalı, ruhu şad olsun." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş'ın resmi twitter hesabından bu paylaşımdan önce ise üç gülme emojisinin yanı sıra Vida, Lens ve Karius'un güldükleri ve siyah beyazlı taraftarının üçlü tezahürat sesinin yer aldığı bir video yayınlandı.
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