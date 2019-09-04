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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.09.2019 - 21:56, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'üçlü' göndermesi

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Galatasaray'ın, yeni transferlerine statta imza töreni düzenlendiği anda Beşiktaş da sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda yeni transferlerine imza töreni düzenlediği anlarda, siyah beyazlı kulüp, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in “Bu üçlü, Galatasaray tarafından üretilmiş bir simgedir ve bütün dünyaya da yayılmaktadır” sözlerine cevap niteliğinde bir video paylaştı.

Paylaşımda Beşiktaş taraftarının üçlü tezahüratı yaptığı bir video yer alırken, "Ansızın bir üçlü çekme isteği. Üçlüyü ilk söyleyen, dillerimize yerleştiren Divan Kurulu Üyemiz, 'Tatava' lakaplı Cengiz Öncül dua istemiş olmalı, ruhu şad olsun." ifadelerine yer verildi.

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Beşiktaştan Galatasaraya üçlü göndermesi

Beşiktaş'ın resmi twitter hesabından bu paylaşımdan önce ise üç gülme emojisinin yanı sıra Vida, Lens ve Karius'un güldükleri ve siyah beyazlı taraftarının üçlü tezahürat sesinin yer aldığı bir video yayınlandı.

Beşiktaştan Galatasaraya üçlü göndermesi

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