Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'Çuf Çuf' göndermesi
Çarşamba günü Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup olan ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma ümitlerini Rusya'da bırakan Galatasaray'a Beşiktaş'tan flaş bir gönderme geldi. Vodafone Park Stadı'nda maç öncesi 'Çuf Çuf' şarkısı çalındı ve Sarı Kırmızılı taraftarlara Lokomotiv mağlubiyeti hatırlatıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadı'nda konuk ettiği Galatasaray'a flaş bir göndermede bulundu. Beşiktaş'ın mabedine çarşamba günü Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'a karşı 'Çuf Çuf' şarkısı çalındı.
Lokomotiv'i andıran 'Çuf Çuf' şarkısının ardından Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyadan Beşiktaş'a büyük tepki gösterdi.
Lokomotiv Moskova mağlubiyetiyle Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti. Grubun son haftasında Portekiz temsilcisi Porto’yu Türk Telekom Stadı’nda ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi’ne kalacak. Galatasaray, Porto’ya yenilmesi veya berabere kalması halinde Schalke 04 ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak maçın sonucunu bekleyecek.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle