Beşiktaş'tan flaş Shinji Kagawa kararı
Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon sonunda sözleşmesinin alınması beklenen Japon oyuncuyla ilgi flaş bir gelişme yaşandı.
30 yaşındaki Japon futbolcunun bugüne kadar olan performansından memnun kalmayan siyah beyazlı yönetimin, Dortmund'la her hangi bir görüşme yapmayı düşünmediği öne sürüldü.
Devre arası transferinde takıma dahil olan Shinji Kagawa Beşiktaş formasıyla 7 maçta forma giyerken, 3 gol atıp, bir asist yaptı.
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