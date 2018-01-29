« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Beşiktaş'tan flaş Larin kararı! Yeni transfer...

Beşiktaş'tan flaş Larin kararı! Yeni transfer...

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde MLS ekibi Orlando City’den kadrosuna kattığı Cyle Larin için teknik ekibin kararı belli oldu.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde ABD Ligi ekiplerinden Orlando City’den kadrosuna kattığı Cyle Larin için teknik ekibin kararı belli oldu.

İlk etapta 22 yaşındaki forvetin bir Süper Lig ekibine kiralanmasını isteyen teknik direktör Şenol Güneş’in, Mustafa Pektemek’in takım çalışmalarında etkili olmakta güçlük çekmesi sonrasında bu fikrini değiştirdiği bildirildi.

Genç Kanadalı’nın bu hafta içerisinde lisansının çıkarılıp Bursaspor’la oynanacak Süper Lig karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor. (Fanatik)

 

Unutulmaz Anlar - Thierry Henry

Transfer HaberleriBeşiktaş

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ