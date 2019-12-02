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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
02.12.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan flaş Caner Erkin hamlesi!

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Beşiktaş'tan flaş Caner Erkin hamlesi!

Beşiktaş, tecrübeli sol bek Caner Erkin ile sözleşme uzatmak için masaya oturuyor.

Beşiktaş'ın bu sezon özellikle hücumdaki performansıyla ön plana çıkan futbolcularından Caner Erkin'in mukavelesi Haziran'da sona erecek. Teknik heyet ise takıma katkısından son derece memnun olduğu 31 yaşındaki futbolcuyla devam etmek istediğini yönetime bildirdi.

Bunun üzerine Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, tecrübeli sol bekle devre arasında masaya oturup, yeni sözleşme önerisinde bulunma kararı aldı.

İMZALAR OCAK AYINDA ATILACAK

2017'den bu yana siyah-beyazlı formayı giyen oyuncunun da kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek istediği ifade edilirken, kendisine yapılacak teklifin detayları belli oldu. Ekonomik sorunlar nedeniyle bütçeyi kısmayı planlayan yönetim, 1 milyon 750 bin Euro maaş alan Caner Erkin'e 2 yıllık sözleşme ve 1 milyon 250 bin Euro maaş teklif edecek. Anlaşma sağlanması halinde ocak ayında imzalar atılacak.

AVCI'DAN İDEAL KADROYA DÖNÜŞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Slovan Bratislava maçının ardından İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında ideal kadrosuna dönüş yapacak.

Slovan Bratislava karşısında vasatın altında kalan Rebocho'yu dinlendirmeyi planlayan Avcı, Portekizli sol bekin görev bölgesine Caner'i çekecek. Tecrübeli hoca, sol kanada N'Koudou'yu koyarken orta sahada da Atiba-Elneny ikilisi ile başlayacak. N'Koudou, Ljajic, Diaby üçlüsünün önünde ise Burak yer alacak.

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