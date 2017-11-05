Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Fellaini açıklaması

Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Metin Albayrak, "Daha çok hafta var. Kimse yarıştan kopmadı. Görüyoruz ki sıkı ve çekişmeli lig olacak. Galatasaray var, Başakşehir var, Fenerbahçe var. Sonuna kadar böyle devam edecek diye düşünüyorum." dedi.

FELLAINI AÇIKLAMASI

Manchester United'da forma giyen ve sözleşmesi 2018 yılının Haziran ayında bitecek olan Marouane Fellaini'nin kardeşi ve menajerinin İstanbul'a gelmesi, Monaco maçını izlemesi hakkkında transferde son durum sorulması üzerine Metin Albayrak "Transfer bizde hiç bitmiyor, hep çalışıyoruz. Sadece Fellaini için değil, genel olarak çalışmalarımız var. Scout ekibimiz bu hafta sonu 20 maç izledi, oyuncular takip ediliyor. Devre arası için sezon sonu için sürekli arayış var." diye konuştu.

F.BAHÇE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe ile ilgili görüşü sorulan Metin Albayrak, "Başka kulübün tasarrufu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah onlar da iyi olur." ifadelerini kullandı.

Milli arayla ilgili konuşan siyah-beyazlı yönetici "Milli takım arasında iki hazırlık maçı yapmak istiyoruz. Bu maçlar İstanbul'da olacak." dedi.

Şampiyonlar Ligi için de konuşan Metin Albayrak "Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz lider olarak namağlup çıkmak. Ancak bu futbol ve kalan iki maçımız, rakipler açısından da önemli. Porto'yu kazanarak tur atlamak istiyoruz. İnşallah iyi bir kura çekeriz ve sonraki tura da adımızı yazdırırız." diyerek sözlerini noktaladı.