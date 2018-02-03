Beşiktaş'tan farklı tarife
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor sahasında Beşiktaş Sompo Japan’a 58-82 mağlup oldu.
Salon: Giresun 19 Eylül
Hakemler: Mehmet Şahin , Erşan Kartal , Alper Özgök
Yeşilgiresun Belediyespor: James 10, Boyton 18, Bynum 4, Enes Berkay Taşkıran 2, Dragicevic 11, Williams , Jefferson 13
Başantrenör: Ahmet Kandemir
Beşiktaş Sompo Japan: Ömer Utku Al , Muratcan Güler 3, Clark 16, Samet Geyik 6, Erkan Veyseloğlu 3, Adams 16, Sertaç Şanlı 2, Strawberry 10, Kenan Sipahi 16, Diebler 3, Weens 7
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. periyot: 16-22 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 28-37 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. periyot: 42-62 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
5 Faul: Will Bynum (Yeşilgiresun)
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