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GeriFutbol Beşiktaş'ta Son Dakika: Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a kiralandı
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Futbol
Haber Giriş: 03.01.2020 - 18:37,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Son Dakika: Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a kiralandı

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Beşiktaş'ta Son Dakika: Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a kiralandı

Beşiktaş, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdem Seçgin'in Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı

Beşiktaş, genç futbolcusu Erdem Seçgin'in TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada; "Profesyonel oyuncularımızdan Erdem Seçgin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiralanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."  ifadelerine yer verildi.

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