Beşiktaş'ta Son Dakika: Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a kiralandı
Beşiktaş, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdem Seçgin'in Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı
Beşiktaş, genç futbolcusu Erdem Seçgin'in TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada; "Profesyonel oyuncularımızdan Erdem Seçgin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiralanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
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