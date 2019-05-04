Beşiktaş'tan Diagne'ye özel önlem
Beşiktaş Teknik Direktörü, Diagne’yi marke etme görevini verdiği Vida’ya, “Rakibinin topla buluşmaması için elinden geleni yap” dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın oynanacak Galatasaray maçı öncesi son taktik çalışmasını bugün yaptıracak. Hafta içindeki idmanlarda rakibin orta saha oyuncuları Feghouli, Onyekuru ve Ndiaye’nin yüksek form durumlarına dikkat çeken ve, “Bu maçı orta sahası iyi olan takım kazanacak” mesajını veren Güneş, Galatasaray’dan sadece Mbaye Diagne’ye özel markaj uygulama kararı aldı.
Sarı kırmızılı takımın oyun planında Senegalli santrforun kilit rol oynadığını ifade eden Güneş, “Diagne, son vuruşlarda çok başarılı bir futbolcu. Gol atmanın yanında çapraz koşular yaparak, kanatlarda oynayan Feghouli ve Onyekuru’ya boş alanlar yaratıyor.
Galatasaray’da sadece bu oyuncuya özel markaj yapacağız. Bu görevi de Vida üstlenecek. Vida, Diagne’nin koşu yollarını kapatacak ve topla buluşmamasına gayret edecek” dedi. Güneş ayrıca Ndiaye’nin karşısında Medel’i oynatarak orta saha üstünlüğünü ele geçirmeyi planlıyo
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