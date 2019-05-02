Beşiktaş'tan derbi açıklaması! "Taraftarlar toplu götürülecek"
Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü Galatasaray'la oynanacak derbi maça taraftarların toplu götürüleceğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, maçı tribünden izleyecek taraftarların Türk Telekom Stadı'na toplu götürüleceği belirtilerek, "Taraftarlarımızın 5 Mayıs Pazar günü Vodafone Park Kuzey Tribün arkasında bulunan İBB garajı önünde buluşmaları gerekmektedir. Toplanma saati 14.00, hareket saati 15.00'tir. Hareket saati öncesinde taraftarlarımızın alanda toplanmaları gerekmektedir. Bilet kontrolü yapılarak taraftarlarımız otobüslere alınacaktır. Bileti olmayan taraftarlarımızın alanda bulunmamalarını rica ederiz." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş'ta derbi maçın hazırlıkları sürüyor...
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