MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'tan depremzedelere yardım organizasyonu
GeriFutbol Beşiktaş'tan depremzedelere yardım organizasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 25.01.2020 - 14:46,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'tan depremzedelere yardım organizasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'tan depremzedelere yardım organizasyonu

Beşiktaş Kulübü, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı erkek basketbol takımının FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde 28 Ocak Salı günü saat 20.00'de Neptunas'la oynayacağı maçın devre arasında, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu düzenleneceği bildirildi.

Taraftarların maçın devre arasında sahaya atacakları atkı ve berelerin, depremzedelere ulaştırılacağı kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle