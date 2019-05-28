Beşiktaş'tan Charles Kabore bombası! Resmi teklif yapıldı
Burkina Fasolu futbolcu Charles Kabore'nin menajeri, oyuncusuna Beşiktaş'ın teklif yaptığını açıkladı.
Transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden birisi Krasnodar ile sözleşmesi sona eren Charles Kabore.
31 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri, yapmış olduğu açıklamada Beşiktaş'ın Kabore'ye teklif yaptığını açıkladı. Aynı zamanda oyuncunun menajeri, Fenerbahçe'nin de Kabore'nin peşinde olduğunu söyledi.
Menajer Dmitry Selyuk, Ramazan Bayramı'ndan sonra, Kabore'nin durumunun netlik kazanacağını sözlerine ekledi.
Kabore sezonu Rusya Ligi'nde Krasnodar'da tamamladı...
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