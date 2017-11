Beşiktaş'tan Caner Erkin açıklaması: Hukuk skandalı!

Beşiktaş, Caner Erkin'e verilen 6 maçlık ceza ile ilgili sert bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar verilen bu cezayı hukuk skandalı olarak niteledi.

Resmi siteden şu açıklama yapıldı:

Dürüstlük ve adalet başta olmak üzere ahlaki unsurları ve insani erdemleri her şeyin üzerinde tutan, hukukun üstünlüğünü ve efendiliği düstur edinmiş Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak PFDK’nın futbolcumuz aleyhinde almış olduğu fahiş, oransallık ilkesine aykırı ve hakkaniyete uygun olmayan kararının Tahkim Kurulu tarafından onandığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.



Hukukun en temel ilkesi "Kanunilik İlkesi" olup buna göre, hiç kimse kanunun açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; hiç kimse bir fiil için kanunda gösterilen ceza dışında bir ceza ile veya kanunda gösterilen cezadan daha ağır bir ceza ile cezalandırılamaz.



Kanunun uygulanması keyfilik teşkil edemeyeceğinden, bir eylemin sevk gerektirip gerektirmediği, soruşturma neticesinde cezasının ne olduğu mevzuat hükümleri ile sabit olmalıdır. Ancak futbolcumuz Caner Erkin hakkında yapılan “yargılama” süreci, hukukun temel ilke ve prensiplerine aykırı olarak, mevzuat hükümlerinin dışında sosyal medya ve sanal ortamlarda çarpıtılarak yaratılan algıyı bertaraf etmek amacıyla yürütülmüş ve nihayetinde karara bağlanmıştır.



Futbolcumuz hakkında alınan bu karar ve yargılama usulü açık bir hukuk skandalıdır.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun hukuk kurulları, algı yönetimi yapılan yerler değil, adil yargılama yapılan yerler olmalıdır. Bu tür hukuki çelişkiler ve adil yargılama haklarını hiçe sayan kararlar, spor kamuoyunun, TFF'ye ve kurullarına olan inancını zedelemektedir.



PFDK ve Tahkim Kurulu tarafından verilen kararın gerekçesinin hukuki dayanaktan yoksun olması, kurulların ciddiyetini ve yeterliliğini sorgulamamıza neden olmuştur. Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak her şeyden önce TFF Tahkim Kurulu'nun almış olduğu bu kararın “gerekçelerini” açıklamasını beklemekteyiz.



Ayrıca yabancı futbolcu sayısı sınırlandırılması, yeterince yerli futbolcu yetişmemesi sıkıntılarının konuşulduğu bir dönemde; maçın hemen ertesi günü içtenlikle kamuoyundan özür dileyen Milli bir futbolcunun, hatasından ders almasını sağlayıp Türk futbolu adına kazanılması gerekirken 6 hafta sahalardan uzak kalacak olması da her şeyden önce Türk Futbolu adına bir kayıptır.



Bu vesile ile kulübümüz hakkında başlatılan ve sistemli şekilde yürütülen algı operasyonunun farkında olduğumuzu, bu operasyon ve operasyonu yürüten ilgililerin tarafımızca itina ile izlendiğini, efendiliğin; yeri geldiğinde dişimizi göstermekten geri duracağımız anlamına gelmediğini, başta büyük Beşiktaş camiası olmak üzere tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.