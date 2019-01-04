Beşiktaş'tan Burak Yılmaz mesajı!
Beşiktaş Kulübü, kadrosuna kattığı Burak Yılmaz için "hoş geldin" mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden "Beşiktaş'a hoş geldin Burak Yılmaz" başlığıyla yayımlanan mesajda,
"Futbol takımımız, transfer çalışmaları kapsamında Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Burak Yılmaz'a başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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