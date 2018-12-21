Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması
Adın Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz için Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Burak Yılmaz’ın kulübümüz ile görüştüğü ve kendisiyle anlaşıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.
Ara transfer dönemi henüz başlamamakla birlikte; geçtiğimiz transfer sezonundan bu yana Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmamıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle