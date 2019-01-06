Beşiktaş'tan, Brezilya'ya! Transfer bitiyor...
Flaş iddia! Beşiktaşlı Enzo Roco, Brezilya'ya transfer oluyor!
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Meksika ekibi Cruz Azul'den bedelsiz olarak renklerine kattığı Enzo Roco ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Şilili futbolcunun yeni durağının Brezilya olabileceği konuşuluyor.
Enzo Roco, geçtiğimiz yaz Meksika ekibi Cruz Azul'den bedelsiz olarak Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Siyah Beyazlılar'ın 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı Şilili stoper, sezonun ilk yarısında bir türlü beklentileri karşılayamamıştı.
İŞTE O İDDİA
Beşiktaş formasıyla yalnızca 9 maça çıkabilen ve 1 gol kaydeden Roco, transferi en çok eleştirilen isimlerden biri olmuştu. 26 yaşındaki Şilili stoperle ilgili olarak Şili basını ise gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.
Şili'de yayın yapan Radio Coopertiva'nın edindiği bilgilere göre Siyah Beyazlı yönetim, oyuncuyu Brezilya ekibi Corinthians'a önerdi. Haberde Corinthians cephesinden Beşiktaş'a gelen yanıtın ise pozitif yönde olduğu ifade edildi. Enzo Roco'nun güncel piyasa değeri 1,7 milyon euro olarak gösteriliyor. (Fanatik)
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