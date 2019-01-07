Beşiktaş'tan bir yıldız daha gidiyor! Ayrılık kararı...
Beşiktaş transfer için yıldız isimlere yönelirken bir yandan da takımdaki oyuncular için teklifler yağıyor...
Ryan Babel, yeni kontrat için yüksek maaş talebinde ısrarcı olması nedeniyle Beşiktaş ile ipleri koparma noktasına getirmişti. Siyah-Beyazlı yönetim sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcunun cazip teklif gelmesi halinde elinden çıkarmayı planlıyor.
Devre arası kampına alınması beklenmeyen yıldızın görüşmelerin sürmesi nedeniyle kamp kadrosuna dahil edildiği iddia edilmişti. Siyah-Beyazlı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Babel için Suudi Arabistan kulüplerinin sıraya girdiği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'IN KAPISINI ÇALACAKLAR
Al Hilal Riyadh ve Al Nassr'ın Ryan Babel'i çok istediği öne sürüldü. Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal Riyadh'ın 3 kulüp içinde en istekli kulüp olduğu öğrenilirken Babel için bu hafta Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ve gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Beşiktaş Yönetimi'nin Babel için yapılan teklifleri masaya yatıracağı ardından kararını vereceği öğrenildi. Ancak yönetimin Ryan Babel'in transferinde Şenol Güneş'in de fikrini alarak hareket edeceği ortaya çıktı. Ryan Babel'in Suudi Arabistan kulüplerinin kendisiyle ilgilendiğinden haberi var.
Babel'in iyi bir rakam halinde Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Beşiktaş Yönetimi bu transferi gerçekleştirmesi halinde sezon sonu sözleşmesi bitecek Ryan Babel için hem bonservis bedelini kasasına koyacak hem de takım içinde krize dönüşen bir sorunu çözmüş olacak. (Fotomaç)
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