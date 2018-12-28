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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
28.12.2018 - 11:20, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan bir ayrılık daha! Açıkladılar...

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Beşiktaş'tan bir ayrılık daha! Açıkladılar...

Maddi problemler yüzünden Pepe'yi kaybeden, transfer konusunda da sorunlar yaşayan Beşiktaş'a Gary Medel için West Ham United'ın birkaç kez teklif yaptığı belirtildi.

İspanyol medyasında yer alan habere göre; West Ham menajeri Manuel Pellegrini, 2019 kadro planlarında vatandaşı Medel'e de yer veriyor.

BEŞİKTAŞ REDDETMİŞ
Londra ekibinin Medel için Beşiktaş'ın kapısını birkaç kez çaldığı ancak Siyah Beyazlılar'ın ilk gelen teklifleri reddettiği yazıldı.

"HAYIR" DEMEDİ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Transferin hala bitebileceği, Beşiktaş'ın maddi sorunlarından kurtulmak için Medel'in satışını düşünebileceği de haberde belirtilirken, Şilili oyuncunun da sessizliğini koruduğu ve West Ham'a 'Hayır' demediği aktarıldı.

Orta saha, stoper ve sağ bekte oynayabilen ve Şenol Güneş'in adeta jokeri olan Medel, bu sezon tüm kupalarda toplam 25 maça çıktı ve takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu. (Fanatik)

Beşiktaştan bir ayrılık daha Açıkladılar...

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