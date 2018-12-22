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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
AA
22.12.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Banvit'e 20 sayı fark

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Beşiktaş'tan Banvit'e 20 sayı fark

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Banvit'i 95-75 yendi. Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan 7. galibiyetine ulaşırken, Banvit ise 9. kez salondan yenik ayrıldı.

Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Serhat Büker, Polat Parlak
Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 13, Rich 14, Erkan Veyseloğlu 7, Burak Can Yıldızlı 13, Buva 19, Kenan Sipahi 3, Samet Geyik 4, Gibson 10, Benzing 10, Dusan Cantekin 2
Banvit: Ragıp Berke Atar 2, Rıdvan Öncel 5, Şehmus Hazer 12, Perez 13, Oliver 17, Metehan Akyel 2, İsmail Cem Ulusoy, Morgan 13, Shelton 8, Neal 3
1. Periyot: 19-20
Devre: 46-35
3. Periyot: 68-56

Karşılaşmaya peş peşe bulduğu basketlerle başlayıp, 10-2 üstünlük yakalayan Banvit karşısında pota altını iyi kullarak oyunu dengeleyen Beşiktaş Sompo Japan, 6. dakikada 11-10 öne geçti. Etkili savunma yaparak ev sahibi ekibin arayı açmasına izin vermeyen Banvit, ilk çeyreği 20-19 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 15. dakikaya 34-27 üstünlükle girdi. Hücumdaki etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlı ekip, Buva'nın turnikesi sonrası 17. dakikada farkı çift hanelere yükseltti: 38-27. Beşiktaş Sompo Japan soyunma odasına da 46-35 galip durumda gitti.
Üçüncü periyoda temposunu koruyarak başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Burak Can Yıldızlı'nın da katkısıyla skor üstünlüğünü devam ettirdi. Çeyreğin bitimine 3 dakika kala üst üste bulduğu basketlerle farkı 6 sayıya indirmeyi başaran Banvit, savunmada aynı performansı gösteremeyince, siyah-beyazlılar arayı tekrar açtı ve son çeyreğe 68-56 galip durumda girdi.

Ribauntlardaki üstünlüğünü son periyotta da devam ettiren siyah-beyazlı ekip, 6-0'lık seriyle başladığı çeyrekte farkı artırarak son 3 dakikaya 85-71 önde girdi. Dış atışlardan rahat basketler bulmaya başlayan ev sahibi ekip, son dakikaya girilirken farkı 20 sayıya (93-73) yükseltti ve karşılaşmayı 95-75 kazandı.

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