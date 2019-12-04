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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.12.2019 - 08:35, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Balotelli çıkarması! Bedavaya...

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Beşiktaş, İtalyan yıldızın transferi için görüşmelere resmen başladı. Brescia, golcü futbolcuyu bedelsiz bırakabileceklerini açıkladı, Kartal temaslarına hız verdi. Yönetici Torunoğulları, Çizme'de oyuncunun menajerleriyle bir araya geldi.

Burak Yılmaz'ın sakatlık sürecinde Güven Yalçın'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş'ta yeni yönetimin görevi devralmasının ardından golcü transferi gündeme gelmişti. Bu doğrultuda Mario Balotelli'yi listelerine dahil eden siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü Brescia'dan gelen açıklama sonrası temaslarına hız verdi.

İtalyan kulübünün başkanı Massimo Cellino, golcü futbolcuyu Ocak ayında bedelsiz olarak bırakabileceklerini dile getirdi. Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları da geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giderek oyuncunun temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Torunoğulları'nın Balotelli'ye Brescia'da aldığı rakam olan 1.5 milyon Euro'yu teklif ettiği öğrenildi. Beşiktaş Ocak ayında, forvetin yanı sıra stoper ve kanat mevkilerine de takviye yapmayı planlıyor.

Beşiktaşı krizden Galatasaray çıkardı
Beşiktaş'ı krizden Galatasaray çıkardı!

AYNI MASADA OTURAMAZSIN!

2019 Ballon d'Or ödülünü Messi alırken, adaylardan Virgil van Dijk'ın Ronaldo'ya yönelik sözleri geceye damga vurdu. Hollandalı, Portekizli yıldızın törene gelmemesiyle ilgili soruya "Aday mıydı ki?" yanıtını verirken karşı cepheden açıklama gecikmedi. Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro, "Belki gerçek başarılar kazandığın zaman Ronaldo ile aynı masada oturabilirsin" diyerek kardeşini savundu.

KARTAL POTADA 33 SAYI FARK YEDİ

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi JDA Dijon'a 33 sayı farkla 98-65 mağlup oldu. D Grubu 7. hafta mücadelesine 9-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş, ilk periyodu 19-17 önde tamamladı. Daha sonra üstünlüğü rakibine veren Kartal, devreye 38-37 geride gitti. Üçüncü çeyreği de 65-52 yenik kapatan temsilcimiz, mücadeleyi 98-65 kaybetti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 7. maçında 5. mağlubiyetini aldı.

Beşiktaştan Balotelli çıkarması Bedavaya...

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