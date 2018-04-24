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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
24.04.2018 - 19:53, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Aziz Yıldırım'a yanıt

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Beşiktaş'tan Aziz Yıldırım'a yanıt

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar üzerine resmi sitelerinden bir duyuru yayınladı.

Fenerbahçe'nin tutunduğu tavrı "Akıl Tutulması" olarak niteleyen siyah-beyazlı kulüp şu açıklamayı yayınladı:

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Sayın Şekip Mosturoğlu'nun basın toplantısındaki sözlerini esefle kınıyor, Türk Spor dünyasının artık bu nefret söyleminden en kısa sürede kurtulmasını diliyoruz. 

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Federasyonun kurulları bu tarz söylemler üzerinden yapılmaya çalışılan algı operasyonlarıyla değil, somut deliller ışığında bağımsız karar vermelidirler. 

Bununla birlikte; Perşembe akşamı saha içerisinde yaşanan olaylara ve maçın tatil edilmesine rağmen kulübümüzün duruşu, Başkanımızdan Hocamıza kadar bütün sözcülerimizin Türk Futbolu adına yapıcı söylemleri ortadadır. Özellikle Pazar günü evimizde oynadığımız maç öncesi Başkanımızın açıklamaları ve taraftarımızın tribünlerde maç boyunca sergilediği küfürsüz pozitif görüntüler tüm spor kamuoyuna örnek olmuştur. 

Savunma yapmak, yaşanan olayları kendi çerçevesinden değerlendirmek herkesin hakkıdır. Ancak bu savunma karşı tarafı ‘aşağılama’, renkler ve memleketler üzerinden ‘nefret suçu’ işleme hakkı vermemektedir. Şenol Hocamızın uluslararası kariyeri ve başarısı ortadadır. Hocamıza ve oyuncularımıza çamur atmak itibarsızlaştırmaya çalışmak hiç kimsenin haddi değildir.

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Fenerbahçe Spor Kulübü kupa maçında yaşanan çirkin olayları savunmak dışında, Beşiktaş Kulübü olarak göstermeye çalıştığımız tüm iyi niyetimizin karşılığında dün kendi tribünlerinin 90 dakika boyunca rahmetli onursal başkanımız dahil hocamıza ve kulübümüze edilen küfürleri nasıl açıklayacaklar?

Bu tribün görüntüleri ve söylemlerle kupalar ve anlık zaferler kazanacaklarına inansalar da, sadece ve sadece Türk Sporu’na çok büyük ve kalıcı zarar vermektedir. 

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Son olarak belirtmek isteriz ki; 

Beşiktaş’ta milyonların alın teri ve emeği vardır. 

Beşiktaş, Türk sporunda değerleri temsil eder. 

Beşiktaş’a, temsil ettiği değerlere, bu camiayı özümsemiş ve bünyesinde bulunmaktan şeref duyan insanlara çamur atanlar için söylenebilecek tek söz 'akıl tutulması’ yaşadıklarıdır.

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