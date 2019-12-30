Beşiktaş'tan ayrılan Jordan Theodore, Unics Kazan'a transfer oldu
Beşiktaş Sompo Japan'dan ayrılan Jordan Theodore, Rusya'nın Unics Kazan takımına transfer oldu.
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Sompo Japan ile yollarını ayıran Jordan Theodore'in yeni takımı Unics Kazan oldu.
ABD'li oyuncu, Rus ekibiyle sözleşme imzaladı. Theodore'un parasını alamadığı için Beşiktaş'tan ayrıldığı iddia edilmişti.
Jordan Theodore, Türkiye'de Beşiktaş'ın dışında Banvit forması da giymişti.
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