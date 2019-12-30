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Basketbol
Haber Giriş: 30.12.2019 - 15:47,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'tan ayrılan Jordan Theodore, Unics Kazan'a transfer oldu

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Beşiktaş'tan ayrılan Jordan Theodore, Unics Kazan'a transfer oldu

Beşiktaş Sompo Japan'dan ayrılan Jordan Theodore, Rusya'nın Unics Kazan takımına transfer oldu.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Sompo Japan ile yollarını ayıran Jordan Theodore'in yeni takımı Unics Kazan oldu.

ABD'li oyuncu, Rus ekibiyle sözleşme imzaladı. Theodore'un parasını alamadığı için Beşiktaş'tan ayrıldığı iddia edilmişti.

Jordan Theodore, Türkiye'de Beşiktaş'ın dışında Banvit forması da giymişti.

Beşiktaştan ayrılan Jordan Theodore, Unics Kazana transfer oldu

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