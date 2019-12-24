Beşiktaş'tan ayrılan Dusko Ivanovic, Saski Baskonia'ya geçti!
Beşiktaş Sompo Sigorta'nın yollarını ayırdığı başantrenör Dusko Ivanovic, Euroleague ekiplerinden Saski Baskonia ile anlaştı.
Beşiktaş Sompo Sigorta'nın dün yollarını ayırdığı tecrübeli başantrenör Dusko Ivanovic'in yeni adresi İspanya oldu.
Euroleague ekiplerinden Saski Baskonia, Dusko Ivanovic ile anlaştıklarını resmen açıkladı.
Baskonia, geçtiğimiz günlerde Anadolu Efes'in eski başantrenörü Velimir Perasovic ile yollarını ayırmıştı.
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