Beşiktaş'tan Adem Ljajic'in sakatlığı için resmi açıklama!
Beşiktaş Kulübü, antrenmanda sakatlanan Adem Ljajic'in durumu hakkında resmi bir açıklama yayınladı.
Siyah-beyazlı kulüp, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında bugün gerçekleşen antrenmanda sakatlanan 28 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Açıklamada, "Futbolcumuz Adem Ljajic’in bu sabah yapılan antrenman sırasında, sol ayak bileğinde zorlanmaya bağlı ödem (posterior impingement) meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle