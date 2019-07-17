Beşiktaş'tan 2 gollü prova

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'tan 2 gollü prova
GeriFutbol Beşiktaş'tan 2 gollü prova
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
17.07.2019 - 20:33, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan 2 gollü prova

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'tan 2 gollü prova

Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Riva’da Pendikspor ile karşılaştı. Mücadele siyah-beyazlıların 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, ilk hazırlık maçına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kapm ve Eğitim Tesisleri’nde çıktı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk hazırlık sınavında kalede Karius, savunmada Gökhan Gönül, Vida, İsimat Mirin, Caner Erkin, orta alanda; Oğuzhan Özyakup, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens ve ileride de Güven Yalçın’a formayı verdi. Pendikspor ise Mehmet Cingir, Mahmut Alioğlu, Kadir Doğukan, Süheyl Çetin, Erdinç Çepoğlu, Enes Aydın, Salim İyik, Ahmet Yazar, Oktay Balcı, Ömercan Sokullu ve Ozan Papaker 11 ile sahada yer aldı. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 43. dakikada Güven Yalçın ve 82. dakikada Orkan Çınar’ın golleriyle kazandı. Pendikspor’un tek sayısını ise 47. dakikada Ozan Papaker kaydetti. 

Avcı’dan ikinci yarıya farklı 11 

Teknik Direktör Abdullah Avcı, ikinci yarıda genç ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürdü. Kalede Utku’ya yer veren Avcı, savunmada Kerem, Roco, Alpay, Ahmet Gülay, orta alanda Erdem, Necip, Muhayer, Oğuzhan Akgün, Orkan Çınar 5’lisine yer verdi. Forvette ise Umut Nayir yer aldı. 

Başkan Fikret Orman yakın takipte 

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımının yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını yakından takip etti. Başkan Orman’ın yanı sıra Serdar Adalı, Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı, Umut Güner ve Hüseyin Mican da maçı kenardan izleyenler arasındaydı. 

VAR sistemi uygulandı 

Beşiktaş ile Pendikspor arasında oynanan mücadele Video Yardımcı Hakem Sistemi de uygulandı. Maçı 6 kamera ile VAR sistemi takibi yapıldı. Öte yandan Abdullah Avcı ve ekibi de vinç üzerinden maçı kaydettirdi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Jean Michael Seri kimdir? Jean Michael Seri kaç yaşında ve nereli?
Galatasaray'dan rakiplerine gönderme
Cengiz Ünder hedefini açıkladı
Atletico Madrid, savunmasını Trippier ile güçlendirdi