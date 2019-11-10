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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
10.11.2019 - 21:27, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan 17 maçlık seri!

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Beşiktaş'tan 17 maçlık seri!

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi. Ligin ilk 6 haftasında 5 puan toplayabilen Beşiktaş, son 5 maçta 13 puanı hanesine yazdırarak iç sahadaki yenilmezlik serisini 17 maça yükseltti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek son 5 maçtaki çıkışını sürdürdü.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 0-0 berabere tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Ligdeki 5. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 18'e çıkararak zirveyle farkı 3'e düşürdü.

- Son 5 maçta 13 puan

Beşiktaş, son 5 maçtaki performansıyla üst sıralara tırmanmayı bildi.

Ligin ilk 6 haftasında sadece 5 puan toplayan ve 16. sırada kalan siyah-beyazlı ekip, son 5 karşılaşmada ise 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş söz konusu dönemde Alanyaspor (2-0), Galatasaray (1-0), Antalyaspor (2-1) ve Yukatel Denizlispor (1-0) maçlarını kazanıp, MKE Ankaragücü (0-0) ile berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda 6 gol atıp, 1 gol yedi.

- İç sahada yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

Beşiktaş'ın iç sahadaki yenilmezlik serisi 17 maça çıktı.

Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 17 karşılaşmada 12 galibiyet ve 5 beraberlikle 41 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 33 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında da fileleri havalandırarak evinde gol atma serisini 34 maça çıkardı. En son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada fileleri havalandıramayan Beşiktaş, bu bakımdan tarihinin en uzun serisini bir maç daha ileriye taşıdı.

- İyi savunmasını sürdürdü

Beşiktaş, son haftalardaki iyi savunmasını Yukatel Denizlispor karşısında da sürdürdü. Ligin ilk 6 haftasında 12 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, son 5 karşılaşmada ise kalesinde sadece bir gol gördü.

- 25. dakikada saha içinde değişiklik

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, 25. dakikada saha içinde değişikliğe gitti. Avcı, alışılmışın dışında orta sahanın sağında oyuna başlattığı Caner Erkin'i sol kanada aldı.

Sol kanattaki Adem Ljajic orta sahaya geçerken, burada oynayan Abdoulay Diaby ise orta sahanın sağına geldi. İlk 25 dakikada organize olmakta zorlanan siyah-beyazlı ekip, değişikliklerin ardından rakip kalede üst üste pozisyonlar buldu.

- Caner Erkin'den tepki

Maçın 61. dakikasında yerini Georges-Kevin N'Koudou'ya bırakan Caner Erkin, bu karara tepki gösterdi. Caner'in söylenerek yedek kulübesine geldiği görüldü.

- Ljajic'ten etkisiz futbol

Beşiktaş'ta Adem Ljajic, etkisiz bir futbol sergiledi.Takımını hücumda organize edemeyen Ljajic, siyah-beyazlı taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Taraftarlar, 87. dakikada Diaby'nin yerine oyuna dahil olan Oğuzhan Özyakup'u da yuhaladı.

- N'Koudou golle döndü

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle 5 resmi maçta forma giyemeyen N'Koudou golle dönüş yaptı.

Ligde MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçları ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki Braga karşılaşmasını kaçıran N'Koudou, 70. dakikada takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.

Fransız oyuncu, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini de yaşadı. N'Koudou maç sonunda taraftarlara "üçlü" çektirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, eski oyuncuları Olcay Şahan lehine de tezahürat yaparken, Yukatel Denizlisporlu taraftarlar ise bu futbolcuya tepki gösterdi.

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