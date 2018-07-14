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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
14.07.2018 - 13:02, Son Güncelleme:

Beşiktaş transfer haberlerinde yeni gelişme.. Beşiktaş'taki durumu belli oldu!

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Beşiktaş transfer haberlerinde yeni gelişme.. Beşiktaş'taki durumu belli oldu!

Beşiktaş'ın, Kanadalı orta sahası Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzalaması an meselesi.

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in takımda kalmasını istediği Atiba Hutchinson konusunda artık mutlu sona çok yakın. Siyah-beyazlıların hocası mukavelesi biten Kanadalı oyuncunun yeni sezonda da kadroda olması yönündeki fikrini yönetime de iletilirken yapılan ilk görüşmelerde sonuç alınamamıştı.

Öyle ki geride kalan sezonda 1.5 milyon Euro garanti ücret alan Atiba, kalmak için 1.2 milyon Euro talep ederken muhtemelen son imzasını atacak 35 yaşındaki futbolcuya bu kadar para vermek istemeyen siyah-beyazlılar ise 600 bin Euro ve yardımcı antrenörlük önermişti.

BU teklifi yeterli bulmayan tecrübeli futbolcu sonrasında ailesi ile tatil için Tayland'da gitti. Hafta başında ise ailesinden ayrı olarak İstanbul'a gelen Atiba burada hem Avusturya'ya gitmelerinden önce takım arkadaşlarıyla hasret giderdi hem de başkan Fikret Orman ile bir araya geldi.

MEDEL'E ÇOK YÜK BİNDİ
Kampta oynanan ilk iki hazırlık maçında Medel'in üzerine fazla yük binmesi ve Şenol Hoca'nın transferin sonlandırılması yönündeki talebi sonrasında Beşiktaş cephesi garanti ücreti 650 bin Euro'ya çıkarma kararı aldı. Ayrıca 4 bin Euro'luk puan başı ücreti de 7 bin Euro'ya çıkarıldı. Buna ek olarak şampiyonluk primi gibi bonuslarla tecrübeli futbolcunun istediğine yakın bir rakama ulaşıldı. Bu gelişmelerin ardından tarafların kısa sürede anlaşması ve Atiba'nın da bir an önce kampa katılması bekleniyor. (Vatan)

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