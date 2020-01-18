Beşiktaş'ta zirvenin şifresi sol kanat!

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş ile lider Demir Grup Sivasspor’un yarın oynayacağı karşılaşmanın skorunda sol kanat hücumcularının performansı belirleyici olacak. Zira ligin ilk yarısında iki takım da ağırlıklı olarak sol kanattan atak yaptı. Beşiktaş’ın hücumlarının yüzde 42’si, Sivas’ın ise yüzde 41’i soldan geldi.

Mert Hakan yok gözler Emre Kılınç'ta

Siyah beyazlılarda çok iyi bir devre arası kampı geçiren ve BB Erzurumspor ile oynanan kupa maçında 1 gol atan N’Koudou, yarınki karşılaşmanın kilit isimlerinden biri olacak.

Bu sezon 22 maçta 3 gol atıp, 10 asist yapan Caner de Kartal’ın önemli silahları arasında... Cezalı Mert Hakan Yandaş’tan yoksun mücadele edecek Sivas’ın hücumdaki en büyük umudu ise Emre Kılınç. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 resmi karşılaşmada 7 gol, 6 asist üretti.

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