Beşiktaş'ta yılın futbolcusu Atiba seçildi

Beşiktaş camiası tarafından en prestijli kupa olarak tanımlanan yarışma için 40 gazeteci Atiba Querasma Oğuzhan Talisca Adriano ve Cenki aday gösterdi. Adaylar sezon sonunda taraftarların oylamasına sunuldu. Ankete bugüne kadar yapılan en çok katılım gerçekleşti. Bir rekor kırıldı.

“BU YIL DA ŞAMPİYON BİZİZ”

Atiba bu sevgiye layık olmak için çalışacağını söylerken, Beşiktaş’ın müthiş bir taraftara sahip olduğunu vurguladı ve “Beşktaş bu yllda Şampiyon olacak” şeklinde oldukça iddialı bir açıklama yaptı.

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ KUPA ALDI

Beşiktaş Medya Grup @besiktascomtr sosyal medya kurumsal hesaptan yapılan ankete rekor sayıda 24.698 kişi -Taraftar oy vererek katıldı. Oyların yüzde 47’sini alarak 2016-2017 sezonu yılın futbolcusu Atiba oldu.

CAMİANIN EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ

Geleneksel Yılın Futbolcusu Kupası Beşiktaş Medya Grup Başkan Yardımcısı Onur Baştuğ tarafından verildi Ayrıca Beşiktaşlı ressamlar Buğurcan Baştuğ ve Nihat Evren Derman yaptıkları özel Atiba tabloları hediye ettiler. Geçtiğimiz sezonlarda yılın futbolcusu kupalarını; Tayfur, Sergen, Bobo, Delgado, Tello, Querasma, Fernandes, Necip ve Oğuzhan almıştı.