Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor! Burak Yılmaz takımla çalıştı...
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen sabah antrenmanında siyah-beyazlılar, ilk bölümde 5'e 2 çalışması yaptı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışması ile sona erdi.
İdmana izinli Gary Medel katılmadı.
Siyah-beyazlı ekip, akşam saatlerinde Kocaelispor ile bir hazırlık maçı oynayacak.
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