Beşiktaş'ta yeni hedef Castagne
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş’in sağ bek takviyesi istemesi üzerine, Atalanta’da oynayan Timothy Castagne için temasa geçti.
23 yaşındaki oyuncuya Lazio’nun da talip olduğu ancak Beşiktaş’ın teklifinin daha iyi olduğu belirtildi. Geçen sezon başında Belçika’nın Genk takımından Atalanta’ya transfer olan Castagne, bu sezon ligin ilk yarısında 14 maçta oynadı. Öte yandan Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarına Antalya’da dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Güneş akşam idmanını ise iptal etti.
TOLGAY - ŞENER TAKASI GÜNDEMDE YOK
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Tolgay Arslan ile Fenerbahçe’den Şener Özbayraklı’nın takas edileceği iddiasıyla ilgili, “Şu anda öyle bir şey gündemde değil. Tolgay Arslan Beşiktaş’ın kontratlı oyuncusu. Öyle de devam edecek gibi gözüküyor” diye konuştu. Antalya Beşiktaşlılar Derneği’nin düzenlediği kahvaltıya katılan Orman, transferde hızlı davrandıklarını belirterek “Her şey planladığımız gibi gidiyor. Belki bir transfer daha yaparız. Duruma göre hareket edeceğiz. Ayın 31’ine kadar vaktimiz var. Şu an iki oyuncu ile birlikte santrfor ve stoper mevkiini tamamladık” dedi. Orman, Burak Yılmaz’ın da takıma pozitif katkı sağlayacağına inandığını belirtti.
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