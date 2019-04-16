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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.04.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 5 ayrılık birden...

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Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 5 ayrılık birden...

Beşiktaş'ta sezon sonu ayrılacak isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı. Yönetimin Quaresma, Lens, Roco, Larin ve Mustafa Pektemek'i göndermeyi düşündüğü öğrenildi.

Kara Kartal’da sezon sonu öncesinde takımın yollarını ayıracağı isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı...

İlk etapta Ricardo Quaresma’nın sözleşmesini fesh etmeyi planlayan yönetimin; Jeremain Lens, Enzo Roco ve Cyle Larin’i de göndermeyi düşündüğü öğrenildi.

Ek olarak takımla sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mustafa Pektemek’le de yeni anlaşma imzalanmayacağı ifade edildi. (Fanatik)

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Şenol Güneş, Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...

"Burak bu yetenekleriyle dünya çapında bir oyuncu"Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Süper Lig'de Medipol Başakşehir'u 2-1 yendiği maçta ikinci yarıda iyi oynadıklarını söyledi.
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