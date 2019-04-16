Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 5 ayrılık birden...
Beşiktaş'ta sezon sonu ayrılacak isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı. Yönetimin Quaresma, Lens, Roco, Larin ve Mustafa Pektemek'i göndermeyi düşündüğü öğrenildi.
Kara Kartal’da sezon sonu öncesinde takımın yollarını ayıracağı isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı...
İlk etapta Ricardo Quaresma’nın sözleşmesini fesh etmeyi planlayan yönetimin; Jeremain Lens, Enzo Roco ve Cyle Larin’i de göndermeyi düşündüğü öğrenildi.
Ek olarak takımla sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mustafa Pektemek’le de yeni anlaşma imzalanmayacağı ifade edildi. (Fanatik)
Şenol Güneş, Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle