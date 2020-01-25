Beşiktaş'ta voleybolcular kazan kaldırdı! Fenerbahçe maçında...

Spor Arena / Süleyman ARAT - Beşiktaş’ın Mislina dışındaki tüm oyuncuları serbest kalırken Mislina’da bu maçtan sonra serbest kalınca Beşiktaş bundan sonraki maçlarını genç takım kadrosuyla oynamak zorunda kalacak.

FENERBAHÇE SEYİRCİSİNDEN CENTİLMENLİK

Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleyi 25-12, 25-17 ve 25-8‘lik setlerle 3-0 ev sahibi Fenerbahçe Opet kazanırkan, bugüne kadar hiç A takım forması giymemiş genç oyuncuların centilmence oynamasını alkıylayan Fenerbahçeli taraftarları, maç sonunda önce kendi oyuncularını dana sonra Beşiktaşlı oyuncuları tribune çağırıp akışladı.

Taraftarlar bununla da kalmayıp Fenerbahçe ile Beşiktaş takımlarının birlikte fotoğraf çektirmesini istedi ve bu istekleri gerçeğe dönüştü.

Beşiktaş bu sonuçla sondan bir üstte 11'nci sırada bulunuyor.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!