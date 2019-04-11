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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.04.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Vlasic için Vida devreye giriyor

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Beşiktaş'ta Vlasic için Vida devreye giriyor

Beşiktaş yönetimi, bonservisi Everton’da olan Hırvat yıldız Vlasic’i kiralık olarak renklerine bağlamak için Vida ve Mrmic’i kullanacak.

Beşiktaş'ta transferde bir numaralı gündem maddesi Nikola Vlasic... Siyah-beyazlıların Everton'a Hırvat yıldız adayı için kiralama teklif edeceği iddiaları artarken, yönetimin ikna konusunda Vida'yı ve Mrmic'i kullandığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın iki isminin de Vlasic'i Beşiktaş'ta oynamaya ikna etme konusunda şimdiden önemli aşama kaydettiği bildirildi. Bu arada siyah-beyazlı yönetimin Vlasic'i ikna etmesi durumunda, bonservisini elinde bulunduran Everton konusunda sorun yaşamayacağı ifade edildi.

Öte yandan Hırvat futbolcuyu Rus basınına değerlendiren CSKA Moskova'nın eski futbolcusu Denis Popov, "Harika bir performans gösteriyor. Neredeyse her maç gol veya asist yapıyor. Tabii ki Vlasic, bir Ronaldo değil. Cristiano'nun bile zaman zaman düşüşleri oluyor" yorumunu yaptı.

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