Beşiktaş'ta Vlasic için Vida devreye giriyor
Beşiktaş yönetimi, bonservisi Everton’da olan Hırvat yıldız Vlasic’i kiralık olarak renklerine bağlamak için Vida ve Mrmic’i kullanacak.
Beşiktaş'ta transferde bir numaralı gündem maddesi Nikola Vlasic... Siyah-beyazlıların Everton'a Hırvat yıldız adayı için kiralama teklif edeceği iddiaları artarken, yönetimin ikna konusunda Vida'yı ve Mrmic'i kullandığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın iki isminin de Vlasic'i Beşiktaş'ta oynamaya ikna etme konusunda şimdiden önemli aşama kaydettiği bildirildi. Bu arada siyah-beyazlı yönetimin Vlasic'i ikna etmesi durumunda, bonservisini elinde bulunduran Everton konusunda sorun yaşamayacağı ifade edildi.
Öte yandan Hırvat futbolcuyu Rus basınına değerlendiren CSKA Moskova'nın eski futbolcusu Denis Popov, "Harika bir performans gösteriyor. Neredeyse her maç gol veya asist yapıyor. Tabii ki Vlasic, bir Ronaldo değil. Cristiano'nun bile zaman zaman düşüşleri oluyor" yorumunu yaptı.
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