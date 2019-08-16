Beşiktaş'ta Vida sürprizi! Roma... | Transfer Haberleri
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan devinin oyuncuyu listesine dahil ettiği ifade edildi.
Manolas'ı Napoli'ye satan Roma, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.
İtalya basınına göre; stoper arayışlarını sürdüren Roma, Juventus'un stoperi Rugani'nin ardından Vida'yı da transfer listesine dahil etti.
Beşiktaş, 2018 yılında Hırvat stoper Domagoj Vida'yı bedelsiz transfer etmişti. Geçtiğimiz sezon 38 resmi karşılaşmada forma giyen Vida, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle