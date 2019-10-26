Beşiktaş'ta Vida sevinci! Derbide...
Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş’ta Hırvat stoperin MR’ında ciddi bir soruna rastlanmaması yüzleri güldürdü. Deneyimli savunmacının derbide forma giyebileceği belirtildi.
Beşiktaş'ta 5 ay sahalardan uzak kalacak Dorukhan'ın yanı sıra Burak, Gökhan, Ruiz, N'Koudou, Douglas ve Diaby sakatlıkları nedeniyle Braga maçında forma giyemeyen isimlerdi.
Domagoj Vida'nın da dün dizindeki ağrılar nedeniyle MR'a girmesi yürekleri ağıza getirdi. Ancak Hırvat stoperin kontrollerinde soruna rastlanmadığı ve derbide oynayacağının belirtilmesiyle teknik heyet bir nebze olsun rahatladı.
Öte yandan N'Koudou'nun tedavisinin tamamlanma aşamasına geldiği ve G.Saray'a karşı oynayabileceği belirtildi. Burak'ın ise derbide oynaması çok zor.
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