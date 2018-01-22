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Beşiktaş'ta Vagner Love bombası

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun'un İngiltere Premier Ligi'ne transfer olmasından sonra Transferden sorumlu tek yetkili Başkan Fikret Orman, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Vagner Love'u talip olduklarını açıkladı.

İsmail ER,
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Siyah beyazlı kulüpten oyuncu takasının da olabileceğini söyleyen Başkan Fikret Orman "Alanyaspor bizim kardeş kulübümüz. Alanyaspor için oyuncu transferi konusunda her konuda destek veririz. Şu anda Cenk Tosun'un yerine Vagner Love'u istiyoruz" talebinde bulundu.

Alanyaspor Başkanı konuyu Teknik Direktör Hikmet Karaman'a ileteceklerini belirtti.  Bu arada siyah beyazlı kulübe yakın çevreler ise Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Alanyaspor'a Vagner Love için 2 milyon Euro önerdiği, Alanyaspor yönetiminin ise 4 milyon Euro için direttiği iddia edildi

BENİ BIRAKIN
Öte yandan Alanyaspor'un 2 gündür yapılan antrenmanlarına çıkmayan Vagner Love'ın Teknik ekip ve yönetimden "Beni bırakın. Beşiktaş'a gitmek istiyorum. Alanyaspor'a yüreğimle hizmet ettim. Bana müsaade edin" dediği ifade edildi

Ayrıca yıldız futbolcu Vagner Love Alanya'daki Kartal Yuvası'nda görüntülendi.

 

Beşiktaşta Vagner Love bombası

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