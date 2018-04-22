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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA-AA / Fotoğraflar: Süleyman ARAT
22.04.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta 'Üç Silahşörler' iş başında

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Beşiktaş'ta 'Üç Silahşörler' iş başında

Süper Lig'de 30. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Vodafone Park'ta oynanan maçta konuk ekip Yeni Malatyaspor'un golünü 33. dakikada Pereira atarken ev sahibi Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Negredo, 81. dakikada Talisca ve 88. dakikada Qauresma kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 62 yaparak 61 puanı olan Galatasaray'ı takibini sürdürürken, Yeni Malatyaspor 38 puanda kaldı.

Beşiktaşta Üç Silahşörler iş başında


MAÇIN GOL DAKİKALARI
13. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sağ taraftan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Boutaib'e çarpan top, altıpasta Negredo'nun önüne düştü. İspanyol futbolcu, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
33. dakikada Boutaib'in pasıyla ceza sahasının sol tarafında topu kontrol eden Pereira'nın çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'nun müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1
81. dakikada Quaresma'nın ortasında Talisca 6 pasın üzerinden kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1
88. dakikada Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Quaresma kazanılan frikik sonrası düzgün bir vuruşla toğu ağlara gönderdi: 3-1

MAÇTAN NOTLAR
Pepe'nin yerine Vida 
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe ile oynanan kupa maçının kadrosuna göre tek değişiklikle takımını sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, yarıda kalan maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Pepe'nin yerine ilk 11'de Domagoj Vida'yı görevlendirdi. Derbide yaşanan olaylar sonrası tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Tolga Zengin de müsabakanın kadrosunda bulunmadı. 
Siyah-beyazlı takımda Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Sakatlığı sona eren Vagner Love ise Süper Lig'de 2 maç sonra 21 kişilik kadroya alındı. 

Evkur Yeni Malatyaspor'da 2 değişiklik 
Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a ilk kez konuk olan Evkur Yeni Malatyaspor, son oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçına göre kadrosunda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Erol Bulut, yedeğe çektiği kaleci Ertaç Özbir ile Aytaç Kara'nın yerine Fabien Farnolle ile Abdoulaye Sadio Diallo'ya Beşiktaş karşısında forma verdi. 

Taraftara çağrı 
Maç öncesinde statta yapılan dahili anonsla siyah-beyazlı taraftarlardan sahaya yabancı madde atmamaları ve küfür etmemeleri istendi. Anonsta, "Bundan sonra bütün gözler bizim üzerimizde olacak. Hiçbir şekilde sahaya bir şey atmayacağız, küfür etmeyeceğiz." şeklinde uyarıda bulunuldu. Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle maç öncesinde Beşiktaş takımının kadrosunu 10 yaşındaki siyah-beyazlı taraftar Elif Naz Porikli anons etti.

Beşiktaşta Üç Silahşörler iş başında

Başbakan'dan olaylı derbi için ilk açıklamaBaşbakan Binali Yıldırım, olaylar nedeniyle yarım kalan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı için ilk kez konuştu. Yıldırım, "TFF de gerekli araştırma soruşturmaları yapıyor. Ne gibi müeyyidesi varsa sorumlu olanlar karşılığı görecek" dedi.
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