Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde bugün yapılan antrenmanda futbolcular oldukça hırslıydı.
Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda yapılan streching çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada kondisyon koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana devam etti. Top kontrolü, pas çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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