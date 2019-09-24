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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.09.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

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Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 6’ncı haftasında pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Antrenmana sakatlığı bulunan Victor Ruiz katılmadı, Enzo Roco ise takımla birlikte çalıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanı, dünkü Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular, sahada yapılan koşu ve streching çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı.

Siyah-beyazlı futbolcular ardından 5’e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına perşembe devam edecek.

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"Beşiktaş'ın büyüklüğünü ve zorluklarını bilerek buraya geldik" Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Biz gemiyi limana yanaştırırız. Bunda en ufak bir sıkıntı yok" dedi.
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Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

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