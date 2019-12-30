Beşiktaş'ta Tolga Zengin sürprizi

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalmasına rağmen çalışmalarına kaleci antrenörü Sambade ile devam eden Tolga Zengin'in ligin ikinci yarısında Karius'u yedeklemek için siyah-beyazlı takıma dönebileceği öğrenildi.

Tecrübeli file bekçisinin parasal açıdan bir talebinin olmadığı ve yönetimin önereceği rakamı kabul edeceği gelen bilgiler arasında. (Sabah)

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