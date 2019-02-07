Beşiktaş’ta Tolga Zengin sürprizi
Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlı yönetim Spor Toto Süper Lig'de mücadele edeceği Resmi A Takım oyuncu listesini Türkiye Futbol Federasyonu'na verdi.
Siyah-Beyazlı takımın listesinde takımdan ayrılacağı iddia edilen Quaresma ile birlikte kadro dışı kalan Tolga Zengin ve Gökhan Töre de yer aldı.
AFFEDİLME ŞANSLARI OLUŞTU
Kartal'da 3 futbolcunun 2. yarı takımda düşünülmediği söylenmesine rağmen listede yer bulması önemli bir gelişme olarak yorumlandı. Gökhan Töre ve Tolga Zengin'e affedilme şansı da doğmuş oldu.
GENÇLER DE YER BULDU
TFF'ye verilen listede Muhayer Oktay, Erdem Seçgin ve Alpay Çelebi gibi gençlere yer verilmesi de gözden kaçmadı...
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