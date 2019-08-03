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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.08.2019 - 19:24, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk divan başkanlığına seçildi

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Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk divan başkanlığına seçildi

Beşiktaş Kulübünde yapılan olağan divan başkanlık kurulunda Tevfik Yamantürk yeniden başkanlığa seçildi.

Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda Tevfik Yamantürk, Şeref Nasır ve Haluk Karakurt'un yarıştığı seçimde 947 üye oy kullandı.

Oy verme işleminin sona ermesi ve oyların sayılması sonucunda mevcut başkan Tevfik Yamantürk 941 geçerli oyun 626'sını alarak yeniden başkanlığa getirildi.

Diğer adaylardan eski divan kurulu başkanı Şeref Nasır 286, Haluk Karakurt ise 29 oy aldı.

Yamantürk: "Bir kümesin bir horozu olur"

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye gelerek teşekkür konuşması yapan Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlı kulübün tek bir başkanının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sıcakta gelip oy veren bütün üyelere teşekkür ediyorum. Bu sonuçları çok ciddi şekilde değerlendireceğiz. Bize oy vermeyenleri niye bize oy vermediler diye okuyacağız. Bize oy vermeyen yüzde 35'in oyuna talibiz. Bunu iyi okumamız lazım. Oy verenlere teşekkür ediyorum. Üslubumuzda değişiklik olmayacak. Söylediklerimize uyup uymamak yönetimin takdiridir. Birden fazla kişi konuşursa ahenk olmaz kakofoni olur. Bir kümesin bir horozu olur. Bir insanın bir eşi our. Bir kulübün de bir başkanı olur. Biz tabii ki düşündüklerimizi söyleyeceğiz. Kendi egolarımızı tatmin etmek, kendi menfaatlerimizi kulübün menfaatinin önüne geçirmek için divan başkanlığı değil İstanbul'un anahtarını verseler kabul etmem."

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