Beşiktaş'ta tartışma yaratan Futbol A.Ş. kararı! "Profesyonelleşiyoruz"

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'ta ilginç gelişmeler yaşanıyor... Beşiktaş Futbol A.Ş’nin 1 Ocak 201831 Mayıs 2019 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, bugün Vodafone Park Stadı’nda yapılacak. Saat 10.30’da başlayacak toplantı öncesinde kamuoyuna duyurulan bir karar büyük yankı yarattı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci başkan Adnan Dalgakıran ve genel sekreter Mesut Urgancılar’ın, Beşiktaş Futbol A.Ş’nin yönetim kurulundan ayrılarak, görevlerini profesyonellere bırakacağı duyuruldu.

Dalgakıran: Profesyonelleşiyoruz

Büyük yankı yaratan bu karar kafalarda önemli bir soruya yol açtı: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, doğal başkanı olduğu Beşiktaş Futbol A.Ş’nin yönetiminden neden ayrılır? Beşiktaşlıların merak ettiği bu sorunun cevabını öğrenmek için başkan Çebi’yi aradık. Kendisine ulaşamayınca, ikinci başkan Adnan Dalgakıran’la görüştük. Dalgakıran, 31 Ekim 2019’dan bu yana görev yaptıkları Futbol A.Ş Yönetim Kurulu’ndan ayrılacaklarını doğrulayıp şu açıklamayı yaptı: “Beşiktaş Kulübü’nü tüm kurumlarıyla profesyonelleştiriyoruz. Kulüpteki tüm işler profesyonellerin kontrolünde olacak ve her şartta bu isimler sorumlu olacak. Biz yöneticiler de bu kurumlarda yapılan işlerin takipçisi ve denetçisi olacağız. Yani asıl işimizi yapacağız.”

Tekinoktay: Bu karar teamüllere aykırı

Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının Futbol A.Ş yönetiminden çekilme kararı almalarına ilk tepki, son kongrede başkan adayı olan Hürser Tekinoktay’dan gelmişti. Tekinoktay, önceki gece Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çebi’nin teamüllere aykırı davrandığını savunarak şu ifadeleri kullandı: “Beşiktaş markasının ve bütçesinin yönetildiği birinci yer Futbol A.Ş. yönetim kurulu başkanlığıdır. Beşiktaş Kulübü Başkanı, ikinci başkanı ve genel sekreteri, bu prestijdeki şirketimizin yetki ve sorumluluğunu üzerlerinde bulundurmak ve muhafaza etmek zorundadır. BJK Futbol A.Ş.’yi yönetim kurulu dışından kişilerin yönetecek olması ihtimali, kulübümüzün, şirketimizin teamüllerine aykırı olduğu gibi yanlış anlaşılmalara da yol açabilecek, yatırımcılar için de güven ortamını sarsabilecek bir durum söz konusu olacaktır.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...

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