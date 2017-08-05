Beşiktaş'ta Talisca şoku

Benfica'nın Talisca'nın kiralık süresinin uzatılması için ödemesi gereken 2 milyon Euro'yu alamadığını gerekçe göstererek lisans için gereken evrakları Beşiktaş'a göndermediği ortaya çıktı. Portekiz kulübü, olayı Fifa ve Uefa nezdinde hukuki mercilere taşıyacağını söyleyen Siyah Beyazlıları 'bu gün gönderiyoruz, yarın gönderiyoruz, Talisca Brezilya'dan geç döndü imza alamadık' gibi gerekçelerle oyalayınca lisans çıkartılamayan Talisca Konyaspor maçı kadrosundan çıkartıldı.

Beşiktaş, Benfica'nın bu tutumunu devam ettirmesi halinde yarın geçici lisans çıkartmak için Uefa'ya başvuracağı öğrenildi.Bu arada Benfica'nın Talisca için 25 milyon Euro'lara varan teklifler aldığı ve oyuncuyu satmak için oyalama taktiği yaparak geri çağırdığı da iddialar arasında.