« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Beşiktaş'ta Talisca alarmı! Sambacı...

Beşiktaş'ta Talisca alarmı! Sambacı...

Beşiktaş'ta Anderson Talisca'nın beklentilerin altında kalması üzerine teknip ekipten uyarı aldığı öğrenildi.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Siyah-Beyazlılar’ın önceki akşam Alanyaspor’la oynadığı karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Talisca, ortaya koyduğu futbolla beklenenin altında bir görüntü sergilemişti.

Şampiyonlar Ligi’nde adeta fırtına gibi esen genç futbolcu, 1 gol ve bir asistle oynadığı Trabzonspor karşılaşması sonrasında görev yaptığı 3 lig mücadelesinde de etkisiz kaldı.

Brezilyalı oyuncunun Gençlerbirliği ve Başakşehir maçına ek olarak Aytemiz Alanyaspor maçında da bekleneni verememesi sonrasında teknik ekipten uyarı aldığı bildirildi. (Fanatik)

Beşiktaş
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL