Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! 3 yıldız birden...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
19.12.2018 - 08:49, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! 3 yıldız birden...

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Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! 3 yıldız birden...

Negredo’nun ardından Pepe’yle de yollarını ayıran Beşiktaş’ta3 futbolcunun daha takımdan ayrılması gündemde...

Siyah-Beyazlılar, teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’i getirmesinin ardından Spor Toto Süper Lig’de 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüslemişti. Üst üste 2 kupanın ardından kadrosundaki birçok yıldızını önemli bonservis ücretleri karşılığında gönderen Beşiktaş Yönetimi, eksiklerin yerini takviye etse de beklediği verimi alamamış ve geçen sezon ligde şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırmıştı. 2 sezon önce yaz ayındaki transfer döneminde Marcelo’yu Lyon’a, Andreas Beck’i Stuttgart’a, Rhodolfo’yu da Flamengo’ya gönderen Kartal, Aboubakar’ın Porto’ya dönmesine ek olarak Cenk Tosun’u da geçen yıl Ocak ayında Everton’a satmıştı.

İskelet kadro gitti

Forvet hattını sezon başında Alvaro Negredo, ara dönemde de Vagner Love’la takviye eden Beşiktaş; ek olarak 2017-18 dönemi boyunca; Gary Medel, Cyle Larin, Jeremain Lens, Pepe ve Domagoj Vida’yı renklerine bağlayan Beşiktaş’ta, bu değişim başarıyı getirmemişti. Bu dönem öncesinde de; Fabri’yi Premier Lig ekibi Fulham’a, Dusko Tosic’i Guangzhou RF’e, Matej Mitrovic’i Club Brugge’e satan Kara Kartal; gidenlerin yerini; Loris Karius, Enzo Roco, Adem Ljajic gibi isimlerle doldurdu. Ancak bu değişim de Beşiktaş’a başarı anlamında beklenen katkıyı sağlayamadı. UEFA Avrupa Ligi’ne grup aşamalarında veda eden Kartal, Süper Lig’de de 16. haftayı 3. sırada kapatabildi.

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4 isim de sırada...

Ligde üst üste elde edilen 2 şampiyonluğun ardından kadroda yaşanan değişimler sonrasında başarı oranının düşmesine rağmen takımda kopmalar devam ediyor... Sezonun başlamasının ardından yüksek maaşı sebebiyle Alvaro Negredo’yla yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar, benzer bir sebepten dolayı Pepe’yle önceki gün resmen yollarını ayırdı. Bu kan kaybına ek olarak yeni sözleşme konusunda ortak noktaya varılamayan Ryan Babel ve kadro dışı konumda bulunan Tolgay Arslan’la da yolların ayrılması gündemde. Ek olarak forvet hattında bekleneni veremeyen Cyle Larin ile Vagner Love da gönderilecek isimler arasında yer alıyor...

Taraftar, istikrar bekliyor

Kulübün mali sorunlar içerisinde bulunması sebebiyle kadrodan peş peşe isimlerin ayrılması ve Ocak ayı öncesinde transfer bütçesinin düşük seviyede olması, taraftarı kara kara düşündürüyor... Şenol Güneş ve öğrencilerinden bu sezon şampiyonluk bekleyen Siyah-Beyazlı futbolseverler, kadrodaki yıldızların takımda tutulmasını ve ara transfer döneminde de takviyeler yapılmasını bekliyor... (Fanatik)

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"Gidecek olan oyuncular var"Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, "Bizim için başlangıçta zor bir maçtı. İyi bir rakipti, son 3 maçını kazanmıştı. Sahamızda kazanmak için başlamak durumundaydık. Düşündüğümüz gibi olmadı” dedi.
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